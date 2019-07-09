محامية كويتية تتعرض للدهس والضرب

اتهمت محامية كويتية قريبتها بتعمد دهسها وإصابتها بكسر، بسبب خلافات بينهما، فيما أحيلت القضية إلى المباحث لكشف ملابساتها، في الوقت الذي توارت فيه المتهمة عن الأنظار.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فقد تقدمت المحامية (المجني عليها) بشكوى للشرطة ذكرت فيها أنه أثناء خروجها من منزل والدها فوجئت بسيارة رباعية بيضاء بقيادة إحدى قريباتها (زوجة خالها)، تقترب منها وتدهسها، ثم ترجلت قائدتها واعتدت عليها بالضرب.

وأكدت الشاكية أن سبب الواقعة خلافات بينها وبين قريبتها، مقدمة تقريرًا طبيًا يفيد إصابتها بكسر في الساق، حيث تم تسجيل قضية جنائية، وصدر أمر بضبط وإحضار المتهمة.