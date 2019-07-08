أب يضرب ابنه حتى الموت ويلوذ بالفرار

قتل رجل في منطقة أم الجمال في محافظة المفرق، شمال شرق الأردن، ابنه بضربه ضربًا شديدًا، ثم فر هاربًا.

ونقلت صحيفة ”الغد“ المحلية، عن مصدر أمني قوله، إن بلاغًا ورد إلى الأجهزة الأمنية، يفيد بتعرض طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، وشقيقته البالغة من العمر 15 عامًا، للضرب المبرح من قبل والدهما.

وعند وصول فريق من الدفاع المدني إلى مكان الحادث، وجد الطفل وقد فارق الحياة جراء تعرضه للضرب الشديد، بينما كانت شقيقته تعاني من الإصابة، حيث نُقلت إلى مستشفى البادية الشمالية في محافظة المفرق.

وحضرت الأجهزة الأمنية والطب الشرعي إلى الموقع؛ لمعاينة جثة الطفل واتخاذ الإجراءات اللازمة، ولا يزال البحث جاريًا عن الأب.