إدانة 3 أشقاء كويتيين في قضية مقتل خادمة

قضت محكمة التمييز في دولة الكويت، بإدانة 3 كويتيين أشقاء في قضية مقتل خادمة سيلانية.

ووفق موقع ”أمن ومحاكم“ المحلي عبر موقع ”تويتر“، فإن المحكمة قضت بحبس المتهم الأول بالمؤبد؛ لقتله الخادمة طعنًا بالسكين، في منطقة أم الهيمان، وشقيقه الثاني 7 سنوات والثالث 3 سنوات و4 أشهر؛ بعد إدانتهم بتشجيع شقيقهم وتقوية عزمه لارتكاب جريمته.

ووقعت الجريمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حيث أقدم المتهم الأول ويبلغ من العمر 27 عامًا، على قتل الخادمة السيلانية؛ إثر مشاجرة نشبت بينهما.

وأبلغ والد الجاني، عن ابنه، حيث ذكر أن ابنه أقدم على قتل الخادمة، طعنًا؛ لأسباب لا يعرفها، ثم فر إلى جهة غير معلومة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بعد ساعتين من وقوع الجريمة.