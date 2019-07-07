ضابط شرطة مغربي يقتل شابًا وفتاة بسلاحه الوظيفي

فتحت مصالح الشرطة المغربية في الدار البيضاء، صباح اليوم الأحد، تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة، بخصوص إطلاق مفتش شرطة الرصاص من سلاحه الوظيفي، تسبب بمقتل شخصين.

وأصدرت المديرية العامة للأمن المغربي بلاغًا بخصوص الواقعة التي حصلت، ليلة السبت/الأحد، جاء فيه أن ”المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تدخل مفتش شرطة ممتاز يعمل بفرقة الأبحاث التابعة لمنطقة أمن أنفا من أجل توقيف 4 أشخاص في حالة سكر، وهم فتاتان وشابان يشتبه بتورطهم في أنشطة إجرامية وحيازة أحدهم لسلاح أبيض“.

وأضاف البيان، أن ذلك ”حدث قبل أن تتم مواجهته بمقاومة عنيفة من قبلهم، اضطُر على إثرها إلى استعمال سلاحه الوظيفي، وأطلق رصاصتين أصابتا شابًا وفتاة من بين المشتبه بهم بشكل قاتل“.

وأشار البلاغ إلى أنه تم ”إيداع جثتي الهالكين داخل مستودع الأموات رهن التشريح الطبي، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات المقرونة بتحصيل إفادات الشهود الذين حضروا الواقعة، وذلك من أجل تحديد هوية باقي المشتبه بهم، فضلًا عن حصر كافة الملابسات والظروف المحيطة بهذا التدخل الأمني“.

وتم إيصال الجثمانين إلى مستودع أموات الرحمة، لكن لم يحضر بعد أيٌّ من أهل الضحيتين للتعرف عليهما بحسب موقع ”اليوم24“.