مصر.. رهنت طفلها نظير مبلغ مالي ثم أبلغت باختطافه

ألقت قوات الأمن في مصر القبض على عامل وخادمة؛ بعد أن رهنت طفلها الذي لم يتجاوز عمره 5 سنوات، مقابل اقتراض مبلغ مالي.

وبدأت تفاصيل الواقعة، ببلاغ من خادمة ”32 عامًا“، إلى قسم شرطة الأهرام بالقاهرة، اتهمت فيه العامل باحتجاز طفلها، نتيجة خلافات مالية بينهما.

وأظهرت التحريات أن الخادمة اقترضت مبلغًا ماليًا قدره 65 ألف جنيه (قرابة 3700 دولار) من العامل؛ بهدف استثماره في مصلحة سك العملة، إلا أنها تعرضت لخسائر.

وجاء في التحريات، أن الخادمة اقترضت المبلغ برهن نجلها لديه لحين رد المبلغ، إلا أنه رفض منحها الطفل لعدم قيامها بسداد المبالغ المالية التي حصلت عليها.

وتمكن فريق أمني من القبض على المتهم في محافظة بني سويف، بعد مداهمة مقر تواجده، حيث تم العثور على الطفل، الذي أخفاه بمساعدة أحد أصدقائه.

وأحيلت الخادمة والعامل للنيابة العامة؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بعد اعترافاتهما الأولية.