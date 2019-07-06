توقيف مطلق النار على طليقته في الأردن

أعلن مدعي عام الجنايات الكبرى في الأردن، أن مطلق النار على طليقته، أمام المحكمة الشرعية ببلدة ناعور في العاصمة الأردنية عمّان، الخميس الماضي، تم توقيفه على ذمة التحقيق لمدة 15 يومًا، وذلك بمركز إصلاح وتأهيل الجويدة شرق عمّان.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيق، في حديثها مع وكالة عمون الإخبارية الأردنية، السبت، أن المتهم أفاد في اعترافاته أمام مدعي عام الجنايات، بأنه ”منفصل شرعًا عن طليقته البالغة من العمر 40 عامًا، منذ ثلاث سنوات، حيث إنه خلال هذه الأعوام، لم يدفع مصاريف نفقات أبنائه الثمانية، ويبلغ أصغرهم من العمر ست سنوات“.

وبيّن المصدر، أنه عند وقوع الحادثة الخميس الماضي، كانت طليقة المتهم، اتصلت به طالبةً منه دفع النفقة، ولكنه رفض، وبينما كان يمشي أمام المحكمة الشرعية صدفةً، شاهدها داخل المحكمة، حيث طلب منها الخروج للتفاهم.

وعندما خرجت أمام بوابة المحكمة، دار بينهما نقاش محتدم؛ مما دفعه لإخراج مسدس كان بحوزته، وأطلق عيارين ناريين صوبها، لتصيبها رصاصة في رقبتها، أما الرصاصة الأخرى فلم تصبها، حيث نقلت إلى المستشفى، بينما فر الجاني هاربًا من المكان.

وأضاف المصدر: ”أن المجني عليها بحالة غيبوبة وحالتها العامة سيئة، حيث لم تتمكن النيابة بعد من سماع إفادتها“.