الحكومة الأمريكية تطلب مصادرة 12 مليار دولار من أصول تاجر المخدرات المكسيكي ”إل تشابو“‎

طلبت الحكومة الأمريكية، الجمعة، مصادرة نحو 12,6 مليار دولار من الممتلكات العائدة لتاجر المخدرات المكسيكي خواكين ”إل تشابو“ غوسمان، توازي وفق تقديراتها الإيرادات التي جنتها عصابته النافذة حين كان يقودها.

وفي وثيقة سجلت، الجمعة، في محكمة بروكلين في نيويورك، أشار المدعي العام الفدرالي ريتشارد دونهيو، إلى أن السلطات الأمريكية لها ”الحق في مصادرة أي أصول تشكل أو تتفرع من المخالفات المتصلة بالمخدرات والمرتكبة من المتهم“.

وقد خلص في حساباته بالاستناد إلى أسعار المبيع المختلفة للمخدرات كما أوردها شهود عدة، إلى أن الكارتل الذي شارك ”إل تشابو“ في تزعمه على مدى ربع قرن حقق في أقل تقدير خلال هذه الفترة ما يقرب من 11,8 مليار دولار من الإيرادات جراء تجارة الكوكايين، و846 مليون دولار بفعل تجارة الماريجوانا و11 مليونًا من الاتجار بالهيروين.

وقد جرى غسل هذه الأموال واستخدامها خصوصًا للدفع لشركاء الكارتل وموظفيه ومزوديه، فضلًا عن اقتناء معدات التواصل وشراء طائرات وغواصات أتى ذكرها خلال المحاكمة على أنها من الوسائل التي استخدمها الكارتل، وفق المدعي العام.

وأشار المدعي العام إلى أن ”للحكومة الحق في المطالبة بتعويض مواز لقيمة الأصول المستخدمة في جريمة الغسل“.

ويبدو أن المدعي العام غير مهتم في هذه المرحلة بالطريقة التي يمكن لتاجر المخدرات المكسيكي الأشهر من خلالها دفع هذه المبالغ.

وأضاف دونهيو: ”الحكومة ليست بحاجة لإثبات قدرة المتهم على الدفع، بل عليها فقط إثبات أن المبلغ قابل للمصادرة“.

وخلال المحاكمة، روى مساعد سابق لـ“إل تشابو“ قصصًا من ضروب الترف والبذخ المفرط في حياة زعيم كارتل سينالوا في التسعينيات.

وقال ميغيل أنخيل مارتينيس، في شهادته أمام المحكمة، إن ”إل تشابو“ كان يملك أربع طائرات ومنازل على كل الشواطئ ومزارع في سائر الولايات المكسيكية، فضلًا عن مقر سكني في مدينة أكابولكو الساحلية.

لكن لا معلومات عن ممتلكات ”إل تشابو“ منذ تسليمه للولايات المتحدة، في كانون الثاني/يناير 2017، وعن الأصول التي نقلها إلى عائلته أو أصدقائه.