إحالة كويتي هدد بتفجير نفسه لأمن الدولة

أحالت السلطات الكويتية، مواطنًا تهجم على مقر القنصلية المصرية بمنطقة ”السلام“، الأربعاء، وهدد بتفجيرها، إلى أمن الدولة للتحقيق في الواقعة.

وقال مصدر أمني، إن المواطن الكويتي من مواليد 1997، وكان في مقر القنصلية لإنجاز معاملة، وحدث سجال بينه وبين عدد من الموظفين وصل حد الشجار، وهددهم قائلًا: ”راح أفجر نفسي“.

وذكرت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، اليوم الخميس، أن السفير المصري طارق القوني تفقد القنصلية، وصرح بأنه تمت السيطرة على الوضع في حينه من جانب أفراد الأمن بالقنصلية.

وأكد أنه تبين أن الشخص المعتدي لم يكن يحمل معه سوى سلاح أبيض، لكن لم يعثر بحوزته على أوراق ثبوتية تدل على هويته، وتم تسليمه للشرطة الكويتية لمتابعة الإجراءات ضده والتحقيق معه لمعرفة دوافع ما قام به.

واستطرد أنه أجرى اتصالًا مع مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران، لافتًا إلى أن العجران أكد أن السلطات الكويتية ستتخذ اللازم تجاه الواقعة، وأنها لا تتهاون في توفير الحماية اللازمة لمقر القنصلية.