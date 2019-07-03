توقيف شخص انتحل صفة السفير الأردني في الكويت

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، يوم الأربعاء، توقيف متهم انتحل صفة السفير الأردني في الكويت أسبوعًا في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة.

وأسند المدعي العام للموقوف، تهمة جنحة الاحتيال وبدلالة قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

وبحسب بيان صادر عن مكتب إعلام الهيئة، قام المتهم بالاتصال بمدير صندوق الزكاة بصفته السفير الأردني في الكويت طالبًا منه تقديم مساعدة نقدية لأحد الأشخاص المحتاجين مما دفع مدير الصندوق إلى تلبية طلبه ومنحه شيكًا بمساعدة مالية خلال شهر رمضان الماضي.

إلا أنه كرر طلبه قبل أيام مما أثار شكوك إدارة الصندوق التي بادرت للاتصال بالسفير الذي أنكر تمامًا علمه بما يجري.

وبحسب البيان، فإنه وبعد التوثق، تم إبلاغ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث قامت وحدة العمليات بإحضاره للمدعي العام وقد تبيّن أنه صاحب أسبقيات.