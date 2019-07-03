الأردن.. رجل يقتل ابنة أخيه المراهقة ويلقي جثتها بقناة مائية

كشف مصدر أمني عن مقتل فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، ظهر اليوم الأربعاء، على يد عمها، ثم ألقى بجثتها في قناة الملك عبد الله المائية، بمنطقة العدسية في بلدة الشونة الشمالية، بمحافظة إربد شمال الأردن.

ولم يوضح المصدر، في تصريحه لوكالة سرايا الإخبارية المحلية، دوافع الجريمة، لكنه قال إنه فور ورود بلاغ إلى غرفة عمليات غرب إربد، حول مقتل الفتاة، فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا بالحادث.

وبيّن أن فرق الغطس في مديرية الدفاع المدني بإربد، أجرت عمليات بحث داخل القناة، ونجحت في انتشال جثة الفتاة، حيث نقلت إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي في بلدة الشونة الشمالية.