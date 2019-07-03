كويتي يعتدي على رجال الأمن ويهددهم بالقتل

أقدم مواطن كويتي على التهجم على رجال أمن في منطقة قرب ”الأدعمي“ والاعتداء عليهم بالسب والقذف والتهديد بالقتل، بعد بلاغ من وافدين ضده.

وسجلت في مخفر شرطة ”الزور“ قضية ”التهجم مع الاشتباه بحالة غير طبيعية“ عقب بلاغ تهجم كويتي على مقر شركة بالقرب من ”الأدعمي“.

وقال مصدر أمني إن وافدين بنغاليًا وتركيًا أبلغا عن تهجم شخص على مقر شركة، وعلى الفور توجه عدد من رجال الأمن والدوريات لتتم مشاهدة مواطن بحالة هستيرية ومصاب بفروة الرأس وجرح قطعي في اليد اليسرى.

وأضاف المصدر: ”حاول رجال الأمن تهدئة المواطن ولكنه قام بالتعدي على رجال الأمن وتهديدهم والعاملين في الشركة بالقتل، ومن ثم انصرف لسيارته بسرعة جنونية الى بوابة الشركة وضرب 3 عمال بواسطة عجرة وأحدث بهم إصابات“.

و“بصعوبة بالغة تمت السيطرة على المواطن وتم طلب الإسعاف له إلا أن المسعف رفض أن يدخله السيارة خوفًا على الأجهزة والمعدات داخل المركبة“، وفق ما نقلته صحيفة ”الأنباء“ الكويتية عن المصدر الأمني.

وتابع المصدر: ”استمر رجال الأمن في تهدئة المواطن الذي أكد أنه تعرض للضرب، وخلال إدخاله الدورية قام بمقاومة رجال الأمن وتهديدهم بالقتل والتلفظ عليهم بألفاظ بذيئة، وعليه تم إجباره على الدخول في دورية النجدة ونقله

إلى المخفر، وداخل مخفر الزور قام المسعف وبحضور أمني بعلاج الإصابات التي لحقت بالمواطن“.