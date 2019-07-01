في مصر.. أمين شرطة يقود عصابة لسرقة الشقق السكنية

ألقت قوات الأمن مساء الإثنين، القبض على أمين شرطة في العقد الرابع من العمر، بعد ثبوت اتهامه في قيادة عصابة لسرقة الشقق السكنية في منطقة البساتين بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة البساتين عدة بلاغات من أصحاب شقق سكنية وعمارات تفيد بتعرضهم للسرقة، حيث تم تشكيل فريق بحث جنائي لمتابعة الموقف، وتحديد هوية المتهمين.

وبعد جمع المعلومات السرية، وتحديد عدد من المشتبه بهم، تبين أن جميع الجرائم التي تعرض لها أصحاب الشقق في المنطقة تم سرقتها عبر تشكيل عصابي مكون 5 أفراد من أبناء المنطقة وخارجها.

وكانت المفاجأة أثناء التحقيقات، هو تأكد رجال الأمن من قيادة أمين شرطة للتشكيل العصابي المكون 5 أفراد، حيث دعمهم في أعمال السرقة، وتهيئة الأجواء لهم، إلى جانب مشاركته لهم في جمع المعلومات عن أصحاب الشقق السكنية من الأثرياء للتأكد من وجود أموال ومصوغات ذهبية بحوزتهم.

وألقى رجال الأمن القبض على المتهمين، وأمين الشرطة، وتقرر إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات معهم، بعد اعترافاتهم الأولية بارتكاب جرائم السرقة، والعثور بحوزتهم على غالبية المسروقات المبلغ بسرقتها.