صدور حكم بحق إماراتي سخر من عامل وقود (فيديو)

أيدت محكمة استئناف أبوظبي في دولة الإمارات حكمًا ابتدائيًا بأداء الخدمة المجتمعية، بحق إماراتي سخر من عامل في محطة وقود ”أدنوك“ بتسليمه قيمة الوقود على هيئة نقود معدنية، بعد اتهامه بالاعتداء على خصوصية الغير، وحكم عليه بالخدمة المجتمعية مدة شهر، مع مصادرة هاتفه المتحرك، ومنعه من استخدام برنامج ”سناب شات“ مدة سنة.

وفي التفاصيل، فإن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم إلى محكمة جنح أبوظبي، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق واقعة استهزائه بموظف تعبئة بترول لدى ”أدنوك“، حيث دفع له قيمة البترول بالدراهم المعدنية وطلب منه عد المبلغ وإعادة المتبقي.

ووثق المتهم مقطع الفيديو بنفسه، ونشره عبر حسابه في ”سناب شات“، وهو يسخر من عامل الوقود بعد أن منحه كيسًا يتضمن مبلغ 400 درهم (110 دولارات) على هيئة نقود معدنية، وقال له ”خذ الحساب واعطني الباقي.. عد عد لين المغرب“، كما قام بمتابعة العامل وهو يعد النقود، ثم قال ساخرًا إن العامل أعاد المتبقي بعد أن عدّ الدراهم.

وأثار المقطع الذي نشره المتهم، غضبًا بين إماراتيين، فيما أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، الذي أقرّ في التحقيقات بما نسب إليه، وبناء عليه تمت إدانته وإلزامه بالخدمة المجتمعية، ولم يرتضي المتهم بالحكم وقام بالطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي رفضت طعنه، وقضت بتأييد الحكم.