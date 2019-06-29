على طريقة عادل إمام.. تركي يهرب من السجن بتبادل الأماكن مع شقيقه التوأم (صور)

على غرار طريقة الفنان المصري، عادل إمام في فيلم ”مين فينا الحرامي“، هرب قاتل تركي من السجن بتبادل الأماكن مع شقيقه التوأم.

ووفقًا للتقارير، تبادل السجين ”مراد“ (19 عامًا) الأماكن مع شقيقه ”حسين“، في واقعة غريبة حدثت في مدينة ”مرسين“ في جنوب تركيا.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، زار ”حسين“ أخاه ”مراد“ خلال أول عام له في السجن، بعد إدانته في جريمة قتل.

وبعد تبادل الأماكن، أخذ حسين مكان أخيه في الزنزانة، وخرج القاتل من السجن ليستمتع بحريته.

وعلى الرغم من أن السجن غير مزود بنظام التعرف على الوجه للكشف عن الاختلافات الطفيفة في وجوه التوأم، إلا أن الحراس سرعان ما أدركوا ما حدث.

ومن ثم تم إبلاغ الشرطة بما حدث، وبعد التفتيش عُثر على مراد في منزله، وتم نقله إلى السجن وحبسه مع شقيقه الذي تم احتجازه أيضًا.

وحتى الآن لم يتضح بعد، الدافع وراء قرار التوأمين في تبديل الأماكن، ولا يزال التحقيق مستمرًا.

وقد وقع حادث مشابه في عام 2017، حيث فر ”ألكساندر جيفرسون ديلجادو هيريرا“ من السجن في بيرو، عن طريق تبادل الأماكن مع توأمه ”جيانكارلو“، وظل هاربًا لمدة عام كامل.