مغربية تقطع رضيعها وترمي به في شبكة الصرف الصحي (فيديو)

اعتقلت الشرطة المغربية امرأة في الـ 28 من عمرها، بتهمة قتل رضيعها وتقطيعه ورميه في شبكة الصرف الصحي، بمدينة تاوريرت في الجنوب.

واهتزت المدينة على وقع الجريمة البشعة، عندما اكتشفها أحد العمال، مساء أمس الجمعة، حين كان يحاول تنظيف بالوعة مغلقة بحي التقدم، واكتشف أن السبب وجود رجل آدمية صغيرة بها.

وقام العامل بإخبار الشرطة ومصلحة الوقاية المدنية، الذين انتقلوا إلى المكان على الفور، حيث تجمهر العديد من السكان.

????????????????#تاوريرت عااااااجل . مرأة قامت بتقطيع طفلها إلى أجزاء ورميه في حوض مياه الواد الحار بحي الحرية ???????? تم النشر بواسطة ‏‎Taourirt TV‎‏ في الجمعة، ٢٨ يونيو ٢٠١٩

ومن خلال التحقيقات الأولية تم الوصول إلى المشتبه بها واعتقالها، ويجري حاليًا التحقيق معها حول دوافع جريمتها، وإن كان يرجح أنها فعلت ذلك خوفًا من افتضاح حملها غير الشرعي.