الشرطة الكويتية تحقق في انتحار خادمة ”حرقًا“ 

فتحت الأجهزة الأمنية في محافظة الجهراء في دولة الكويت، تحقيقًا موسعًا للكشف عن ملابسات إقدام خادمة آسيوية على الانتحار حرقًا داخل منزل كفيلها في منطقة سعد العبدالله، بينما جرى استدعاء أصحاب المنزل للاستماع إلى إفادتهم، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن خادمة من الجنسية السيلانية وصلت إلى المستشفى يوم الأربعاء وهي مصابة بحروق شديدة، وتبين أن الحروق أتت على كامل جسمها.

وحاول الأطباء إنقاذها لكن الوافدة لفظت أنفاسها الأخيرة، وقال الكفيل بأن الخادمة هي من أضرمت النار بنفسها لأسباب لا يعلمها.