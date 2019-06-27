مصري يرتكب مذبحة بحق عائلته

حول شاب مصري في العقد الثالث من العمر منزل أسرته إلى بركة من الدماء، بعد ارتكاب مذبحة بإطلاق وابل من الرصاص على أفراد الأسرة، ليرقد والده جثة هامدة، ويصيب والدته وشقيقه بإصابات خطيرة.

وبدأت الواقعة، ببلاغ رسمي إلى الأجهزة الأمنية في مركز الزرقا بمحافظة دمياط شمال مصر بقيام شاب بإطلاق النار على أفراد أسرته، ورفضه دخول الجيران وتهديدهم بالقتل لمحاولتهم القبض عليه واقتحام المنزل لإنقاذ عائلته من بطشه.

وحضر رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، حيث تم القبض على الشاب، والعثور على جثة والده غارقة في الدماء.

ونقل رجال الإسعاف جثة والد المتهم (يوسف-55 عامًا)، مصابًا بطلق ناري في الرأس، وزوجته والدة المتهم (أم هاشم- 54 عامًا)، ونجلها (إسلام-26 عامًا) للمستشفى مصابين بطلقات نارية.

وتبين من التحريات الأولية وجود خلافات بين المتهم وأفراد عائلته، في الوقت الذي تحدث فيه البعض لرجال الأمن عن عدم اتزان شخصية المتهم خلال الفترة الأخيرة، ومعاناته من بعض الأمراض، حيث أحال رجال الأمن المتهم للنيابة العامة للتحقيق معه والتي أحالت الجثة للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي بشأن الوفاة قبل التصريح بالدفن.