إحالة وزير كويتي سابق إلى المحكمة في قضية ”مخلفات الصحة“

أحالت لجنة التحقيق الدائمة بمحكمة الوزراء الكويتية، ثاني قضية جزائية ضد وزير الصحة الأسبق الدكتور علي العبيدي و6 مسؤولين في الوزارة سابقين وحاليين، إلى محكمة الوزراء بتهمة مخالفة قانون حماية الأموال العامة.

ونقلت صحيفة ”الجريدة“ الكويتية عن مصادرها أن ”الاتهام الجديد ضد العبيدي والمسؤولين السابقين والحاليين في ”الصحة“، يتعلق بتعاقد الوزارة مع إحدى الشركات بمئات الآلاف من الدنانير لنقل تلك الشركة، عبر كونترات تخصها، مخلفات الصحة من أسرة وأدوية مختلفة“.

وكشفت المصادر أن ”لجنة التحقيق استمعت إلى أقوال جميع المتهمين، وأحالت القضية إلى محكمة الوزراء، التي بدورها ستحدد جلسة لمحاكمتهم“.

وتعتبر هذه القضية الثانية بحق الوزير السابق، إذ سبق أن أحيلت قضية أخرى ضده وضد قياديين سابقين في الوزارة إلى المحكمة الدستورية بتهمة اعتداء على المال العام بواقعة ملف علاج الكويتيين بالولايات المتحدة، والتعامل المباشر مع إحدى الشركات الأمريكية، وإلى الآن لم تفصل في هذه القضية.

وشهد قطاع الصحة الكويتي خلال السنوات الأخيرة مخالفات كثيرة، أبرزها مخالفات مالية كبيرة يتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، وهدر الأموال العامة والتلاعب بمناقصات وعقود الإنشاء، إضافة إلى وجود العديد من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية، وفقًا لتقارير رسمية.

وتسعى الكويت، بمختلف قطاعاتها الحكومية، إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي، والاستيلاء على المال العام إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.