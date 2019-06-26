إحالة سائق ”الباص العُماني“ للقضاء في دبي بتهمة ”القتل الخطأ“

أفادت تقارير إخبارية، أن النيابة العامة في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، أحالت سائق حافلة تسبب في حادث مروري راح ضحيته حوالي ثلاثين شخصًا بين قتيل وجريح، إلى القضاء، بتهم بينها ”القتل الخطأ“.

وأعلنت الشرطة بداية يونيو الجاري، أن 17 شخصًا قتلوا، وأصيب 13 آخرون، في الحادث المروري الذي وقع على شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة دبي، بعد أن سلك سائق ”باص“ عماني طريقًا محظورًا على الحافلات، واصطدم بلوحة إرشادية.

ونقلت صحيفة الإمارات اليوم، المحلية، عن المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور بدبي، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، قوله: ”إن النيابة أمرت بإحالة السائق إلى محكمة مرور دبي، بعد أن وجهت له تهم التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكبًا، وإصابة 13 شخصًا بإصابات جسمانية متفاوتة والإتلاف“.

وأضاف المحامي: ”عقوبة السائق قد تصل إلى السجن 7 سنوات، إضافة إلى دية شرعية تصل إلى 3 ملايين و400 ألف درهم (931,507 دولار)، تؤدى لورثة ضحايا حادث الباص“.