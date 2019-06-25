الإمارات.. خليجي يقدم زوجته للمحاكمة بشيك دون رصيد

تنظر محكمة استئناف أبوظبي في دولة الإمارات، قضية خليجية متهمة بإصدار شيك دون رصيد لصالح زوجها، بمبلغ 569 ألف درهم (155.890 دولارًا)، فيما قررت المحكمة تأجيل الحكم إلى أغسطس/آب المقبل.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن المتهمة قالت إن القضية كيدية، رغبة من زوجها في الانتقام منها بسبب خلافات بينهما، مبينة أنها سلمت زوجها شيكًا على بياض، غير مدون به اسم المستفيد، لاستخدامه ضمانًا بنكيًّا، وأنه وعدها بتمزيقه بعد انقضاء الغرض منه، إلا أنه احتفظ به دون علمها، وعقب تصاعد الخلافات بينهما وقيامه بتهديدها بالقتل باستخدام سكين، استخدم الشيك القديم ضدها وحرر اسمه عليه، وقدمه للنيابة بهدف الانتقام منها.

وأضافت المتهمة أنه ليس لديها شهود على الواقعة، كونها سلمت الشيك لزوجها في منزل الزوجية بهدف إتمام إجراءات ضمانات، ولم تسأله عن الشيك مرة أخرى لثقتها به، مؤكدة أن لديها شهودًا على الخلافات الزوجية بينهما وتهديده لها بسكين.