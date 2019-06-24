إسبانيا.. إطلاق نار على مسجد في سبتة‎ (فيديو)

عاش المصلون في مسجد مولاي المهدي بمدينة سبتة التابعة لإسبانيا حالة من الرعب وهم يستعدون لمغادرته، بعد أداء صلاة الفجر اليوم الإثنين، حيث أطلق عليهم الرصاص من طرف شخص مجهول على متن دراجة نارية.

الواقعة حدثت عند الساعة الثالثة والنصف صباحًا، وكان عدد الرصاصات التي أطلقت 4 حسب الصحافة المحلية، بعضها وجه إلى داخل المسجد والبعض إلى خارجه، إلا أنها لم تسفر عن أية إصابات.

وحضرت الشرطة إلى المكان بعد الحادث مباشرة، وحرصت على الحفاظ على الأدلة إلى حين وصول الشرطة العلمية.

وستبدأ التحقيقات من تحديد نوعية السلاح الذي أطلق منه الرصاص، والدراجة النارية التي كان يركبها الفاعل للوصول إليه.

الحادث خلف أثرًا بليغًا بين مسلمي مدينة سبتة على الحدود الإسبانية المغربية، خصوصًا أن مسجد مولاي المهدي يحظى بمكانة خاصة لإشعاعه واحتضانه أغلب الطقوس خلال شهر رمضان.