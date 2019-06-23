اكتشفت عقم زوجها فاتهمته بهتك عرض طفلها 70 مرة

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، بالعاصمة الأردنية عمّان، حكمًا ببراءة متهم من جناية هتك العرض، بحق ابن زوجته البالغ من العمر سبعة أعوام.

وكانت زوجة المتهم قد اتهمته بالاعتداء الجنسي على ابنها من زوجها الأول، كلما سمحت له الفرصة بالتفرد به، زاعمة أنه كرر فعلته 70 مرة، وعلى فترات زمنية متباعدة.

وذكر موقع ”رؤيا“ الإخباري الأردني، يوم الأحد، أن ”المحكمة خلصت إلى قرارها، استنادًا إلى أدلة تؤكد براءة المتهم، حيث وجدت في الدليل الأول تناقضًا في أقوال الطفل حول تعرضه لهتك العرض، واختلاف أقواله عند المحقق وأمام المدعي العام والمحكمة“.

وفي الدليل الثاني، اعترفت الشاهدة أم الطفل أمام المحكمة، بوجود خلافات كبيرة بينها وبين زوجها، بسبب اكتشافها أنه عقيم، ولأنه كان يفتعل مشاكل كثيرة سبب لها مرضًا عصبيًا مما دفعها لتركه والرجوع إلى أهلها.

وقال الموقع إنه ”من خلال شهادة الأم شكت المحكمة بأن الشكوى التي قدمتها ضد زوجها كيدية للانتقام منه“، مشيرًا إلى أن المتهم ”أنكر طوال فترة التحقيق معه الاعتداء على الطفل، كما وأدى حلف اليمين بأنه لم يهتك عرضه“.