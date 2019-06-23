أردني يسير عاريًا ويقتل جاره في العاصمة عمان

أقدم شاب في الثلاثين من عمره على طعن جاره العشريني بسكين في منطقة ”أبونصير“ بالعاصمة الأردنية عمان؛ ما أسفر عن وفاته بعد نقله إلى المستشفى للعلاج.

وفي التفاصيل، قال شهود عيان، إن الجاني كان يتجوَّل مساء السبت في الحي الذي يسكنه بعمان عاريًا، حسب صحيفة ”السوسنة“ الأردنية.

وقال الشهود إن ”المتهم أقدم على طعن جاره الذي كان متواجدًا بالشارع، في ظهره، إذ نقل على إثرها إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي“.

وفور وصول الضحية إلى مستشفى الأمير حمزه الحكومي، وُصفت حالته بالحرجة، وأًدخل مباشرة إلى غرفة العمليات، غير أنه سرعان ما فارق الحياة.

واعتقلت أجهزة الأمن الجاني وباشرت التحقيق معه للوقوف على ملابسات الجريمة.