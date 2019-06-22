الأمن الأردني يعتقل قاتل الطفل ”منتصر الفران“

تمكنت الأجهزة الأمنية في الأردن اليوم السبت، من إلقاء القبض على المتهم بقتل حدث في مخيم البقعة شمال العاصمة عمّان.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد أعلن مساء أمس الجمعة، عن ورود بلاغ حول وجود جثة مدفونة داخل إحدى المزارع بالقرب من مخيم البقعة، حيث استدعي المدعي العام والطبيب الشرعي للكشف على الجثة، وتبين أنها تعود لحدث يُدعى ”منتصر الفران“، وفارق الحياة على إثر إصابته بعدة طعنات.

ووفق جريدة ”الرأي“ المحلية، فإن الشرطة أغلقت مسرح الجريمة، وفتحت تحقيقًا بالحادثة للوقوف على كافة ملابساته.

وكان ذوو الحدث من مخيم البقعة، قد أعلنوا عن فقدان آثاره قبل عشرة أيام.