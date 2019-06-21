تمهيدًا لإعدامه.. محكمة مصرية تحيل أوراق قاتل ”حاملة القرآن“ للمفتي

أحالت محكمة مصرية، أوراق المتهم في الجريمة المعروفة إعلاميًا بـ“مقتل حاملة القرآن“ إلى المفتي تمهيدًا لإعدامه شنقًا بعد ثبوت ارتكابه للجريمة.

وجاء قرار محكمة جنايات محافظة كفر الشيخ، ضد المتهم، على خلفية قتله العام الماضي سيدة أثناء قراءتها القرآن داخل شقتها، بهدف سرقة المجوهرات والأموال.

وأثبتت التحريات أن المجني عليها ”تتمتع بأخلاق عالية وحافظة للقرآن، وتم تكريمها في إحدى مسابقات القرآن الكريم“.

واعترف المتهم بارتكاب جريمته بالتسلل لشقة المجني عليها، وعلمه بإقامتها بمفردها في المسكن، واحتفاظها بالمصوغات الذهبية، ليعقد العزم على التخلص منها بالقتل بقصد الاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، حيث دخل الشقة من شباك الحمام، وطعنها بعد أن قاومته.