أردني يقتل شقيقه بسبب 100 دولار.. وهذا عقابه

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الخميس، حكمًا يقضي بالحبس والأشغال المؤقتة لمدة 20 عامًا لمتهم ثبتت إدانته بجناية القتل القصد رميًا بالرصاص بحق شقيقه.

ويُعد الحكم قابلًا للطعن أمام محكمة التمييز ومميزًا بحكم القانون.

ووفقًا لوكالة ”زاد الأردن“ الإخبارية، فإن المتهم كان مستدينًا من شقيقه مبلغًا ماليًا يُقدّر بنحو 106 دولارات، حيث نشب خلاف بينهما لأنه لم يسدد المال.

وعندما طلبت أمُّ المتهم بضرورة إرجاعه المال، بناءً على طلب من زوجة المغدور، استشاط غضبًا وأخبر أمه أنه سيقتل أخاه، حيث ذهب إلى منزله، وأطلق النار عليه، ليُصيبه في قدمه.

وعند محاولة إخراجه من قبل المتواجدين في المكان، استمر بإطلاق النار من عدسة باب المنزل، مما أدى لإصابة شقيقه مباشرة في رأسه، ليفارق على إثرها الحياة.

ثم غادر المتهم المكان بمساعدة شخص ثانٍ ساعده على الهروب.

وجرمت المحكمة الشخص الثاني بجنحة إخفاء شخص مع علمه أنه ارتكب جناية، حيث قررت بذات الوقت إسقاط دعوى الحق العام عنه، وذلك لشمول التهمة بأحكام قانون العفو العام .