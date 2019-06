موظف في الإمارات يعذب والدته ويتركها شبه عارية قبل وفاتها

View this post on Instagram

في حادثة مأساوية، أقدم شاب على ضرب أمه حتى الموت بمساعدة زوجته، مسبباً لها إصابات وأضرارًا جسيمة، أدت لوفاتها لاحقًا، ذلك لأنها لم تستطع الإعتناء بـ"حفيدتها"، في الإمارات. وأحالت النيابة العامة المتهم وزوجته، من الجنسية الآسيوية، إلى جنايات #دبي، للتحقيق معهما وتطبيق الإجراءات اللازمة بحقهما. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #الإمارات #دبي #أبوظبي #حوادث #جرائم #عنف #صور #ترند #trend #news #violence #accident #crime #uae #abudhabi #dubai #dxb