يمني يقتل شقيقه بسبب ”ممر“

قتل يمني شقيقه، الأربعاء، بعد تصاعد الخلافات بينهما بسبب ممر يؤدي إلى منزلهما، بمنطقة ”العدين“ بمحافظة إب، وسط اليمن.

وقال شهود عيان لـ“إرم نيوز“ إن صادق سيف قحطان، قتل شقيقه غالب عندما أطلق من سلاحه الشخصي ”كلاشنكوف“ خمس عيارات نارية اخترقت جسده، فأردته قتيلاً على الفور.

وأشار الشهود إلى أن الخلافات بينهما على الممر -وهو طريق ترابي صغير- مستمرة بينهما منذ عدة أيام.

وألقى الأهالي القبض على القاتل لحين حضور الأجهزة الأمنية، ليتم نقله إلى جهاز البحث الجنائي بمدينة إب، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة.