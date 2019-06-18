إعدام مغتصب ”طفلة بريدة“ بالسعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذها حكم القتل حدًا بأحد الجناة في مدينة بريدة، بعد أن أدين بخطف طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات واغتصابها بالقوة.

وقالت الداخلية في بيان لها ”أقدم عبدالرحمن بن عبدالله بن هادي العنزي ـ سعودي الجنسية ـ على خطف طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات وفعل فاحشة الزنا بها بالقوة“.

وأضافت أن التحقيق مع المدان أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه.

وأشارت إلى أنه ”لشناعة ما أقدم عليه ولكونه يعد فعلًا محرمًا وضربًا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله“.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2017 حيث كشفت الشرطة حينها أن الجھات الأمنیة ورد إلیھا بلاغ صباحي يفید بتعرض ٍ طفلة من ٍ جنسیة آسیوية (3 أعوام) للإركاب من قبل شخص مجھول قام باستدراجھا أثناء تواجدھا برفقة والدھا والاعتداء علیھا ثم لاذ بالفرار، وقد تم العثور علیھا وقد ألحق بھا إصابات متعددة في جسدھا نقلت على إثرھا للمستشفى لتلقي العناية الصحیة اللازمة وإخضاعھا للفحوصات الطبیة.

وأضافت الشرطة أنه تم تحديد ھوية المتھم وألقي القبض علیه، حیث تبین أنه شاب في العقد الثاني من العمر، وقد أقر عند سماع أقواله بارتكابه لما بدر منه والاعتداء على المجني علیھا ً عنوة وإلحاق الضرر بھا.