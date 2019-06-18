الاعتداء على رجل أمن وسرقة دوريته في الكويت

اعتدى شخص أمس الاثنين، على رجل أمن كويتي وسرق دوريته في منطقة سعد العبدالله بمحافظة الجهراء، وفق ما ذكرت صحيفة ”الرأي“ المحلية.

ونقلت صحيفة ”الرأي“ الكويتية، عن مصدر أمني أنه ”أثناء تفقد دورية الأمن في محافظة الجهراء، اشتبه رجل الأمن بقائد مركبة بحالة غير طبيعية فاستوقفه للتدقيق في أوراقه الثبوتية، وعندما ترجل رجل الأمن من سيارته غافله السارق واعتدى عليه بالضرب قبل أن يركب سيارة الدورية ويهرب“.

وأضاف المصدر أنه ”بعد التعميم بساعتين، ورد بلاغ من أحد المواطنين بأن قائد دورية يقود سيارته بسرعة جنونية في منطقة الرقة، فانطلقت دوريات الأحمدي إلى مكان البلاغ وشرعت في مطاردة السيارة لكن قائدها استطاع أن يترجل منها ويتوارى عن الأنظار“.

وأشار إلى أنه ”تم التحفظ على سيارة الدورية المسروقه وتسليمها لمحافظه الجهراء“.