زوجة كارلوس غصن تطالب ترامب بالتدخل في قضيته

المصدر: ا ف ب

وجهت كارول غصن نداءً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل لدى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بهدف ضمان ”محاكمة عادلة“ لزوجها الرئيس السابق لمجموعتي رينو ونيسان المتهم باختلاس أموال.

وقالت غصن الموجودة في نيويورك في مقابلة أجرتها معها قناة ”بي بي سي“ وبُثت الإثنين: ”قادة العالم يلتقون في قمة مجموعة العشرين في نهاية الشهر الجاري.. أريد أن يتحدث الرئيس ترامب مع رئيس الوزراء آبي بشأن الشروط العادلة، شروط المحاكمة العادلة“.

وتحمل كارول غصن الجنسيتين اللبنانية والأمريكية، وأمضت فترة طويلة من حياتها في الولايات المتحدة.

وفي هذه المقابلة، بدت في بعض الأحيان على وشك البكاء عندما تحدثت عن مصير زوجها الذي لم تره منذ بداية نيسان/ أبريل.

ويخضع كارلوس غصن الذي أفرج عنه في 25 نيسان/ أبريل بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاز لشروط قاسية جدًا في اليابان، وهو ممنوع من مغادرة أراضيها.

وتريد كارول غصن أن يضغط ترامب على آبي أثناء قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في اليابان؛ بهدف السماح لها بـ“التحدث مع زوجها وأيضًا من أجل احترام قرينة براءته“.

ويواجه كارلوس غصن الذي أوقف للمرة الأولى في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في طوكيو أربعة اتهامات أمام القضاء الياباني: اتهامان لعدم تصريحه عن كامل مداخيله في وثائق مالية، واتهامان آخران يتعلقان بسوء استغلال الثقة، بينهما الاختلاس المزعوم لأموال نيسان.

وتعتبر زوجته أنه ”كان يمكن حلّ كل ذلك داخل الشركة. لم يكن ضروريًا الذهاب إلى هذا الحدّ“.

وخسر غصن، الذي كان نافذًا جدًا، كل مناصبه في الشركات الثلاث المصنعة للسيارات التي قرّبها من بعضها لإنشاء أول تحالف عالمي لصناعة السيارات، وهي رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز. وتواجه رينو تهمًا في قسم من القضية وهي في الأصل من فتح التحقيق الداخلي الذي أدى إلى سقوط غصن.