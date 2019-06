مصري يلقي زوجته من الطابق الثالث بالمحكمة (صورة)

View this post on Instagram

ألقى زوج مصري بزوجته من الطابق الثالث لتسقط على الأرض مصابة بجروح وكسور خطيرة في مناطق متفرقة من جسدها، ليتم نقلها للمستشفى في حالة خطرة. وبدأت تفاصيل القضية ببلاغ رسمي إلى مديرية أمن محافظة المنوفية يفيد بقيام شاب ثلاثيني بإلقاء زوجته من الطابق الثالث أثناء تواجدهما في مقر المحكمة لنظر دعوى قضائية بينهما كانت الزوجة قد أقامتها ضده تفيد بتضررها من تصرفاته، إلى جانب طلبها نفقة وحقوقها المادية. وتبين أن الزوجة"26 عاماً"تعاني خلال الفترة الأخيرة من سوء معاملة الزوج، الأمر الذي ترتب عليه لجوئها للمحكمة لطلب حقوقها المادية، بإقامة دعاوى قضائية، وتحدد لها جلسة اليوم لنظرها، لتنشب بينهما مشادات تنتهي بقيامه بإلقاء الزوجة.