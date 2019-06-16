شكوى رسمية بحق مسؤول أردني بسبب خادمة إثيوبية

تقدم أحد مكاتب استقدام الخادمات الأجنبيات في الأردن، بشكوى إلى نقابته، حول تهرب مسؤول في وزارة العمل الأردنية، من دفع نفقات استقدام عاملة منزل إثيوبية، والتي تقدر بنحو 1400 دولار أمريكي.

وقال صاحب المكتب، إنه ”عندما طلب من المسؤول دفع الرسوم رد عليه بالرفض، ثم وجه إليه مجموعة مخالفات“، بحسب ما ذكر موقع ”عمون“ المحلي، يوم الأحد.

وأضاف أن ”المسؤول أصدر تأشيرة خاصة لاستقدام الخادمة من وزارة الداخلية“، وهو ما اعتبرته نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير الأردنيين، ”وسيلة يلجأ لها البعض للتهرب من دفع رسوم التصريح، ويشكل حرمانًا لخزينة الدولة من مستحقاتها“.

كما أرسل صاحب المكتب الشكوى إلى وزارة العمل، حيث أكد أحمد الفاعوري نقيب أصحاب المكاتب، أن مجلس النقابة، أعد مذكرة لمتابعتها مع وزير العمل نضال البطاينة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.