تفاقم الحالة الصحية لـ ”مولودة عسير“ السعودية

قامت كوادر مستشفى ”أحد رفيدة“ السعودي، بتنويم المولودة التي تم بتر إصبعها في المستشفى؛ بسبب تفاقم حالتها الصحية، تمهيدًا لنقلها إلى مستشفى الولادة والأطفال في أبها.

وقال والد المولودة التي لم يتجاوز عمرها العشرة أيام عند حدوث واقعة البتر، إن بكاء ابنته المستمر وظهور بوادر صديد بإبهامها المبتور، اضطره مساء أمس للعودة إلى المستشفى ليتم تنويمها مجددًا.

وأشار عبدالرحمن بن أحمد خميسي، إلى أن عددًا من الجهات بينها المستشفى المعنيّ بالقضية ومحافظ المحافظة، باشروا التحقيق بعد ساعات من الكشف عن الواقعة.

وتفاجأ خميسي ببتر إصبع ابنته حديثة الولادة بعد أن أدخلها لمستشفى أحد رفيدة لتطعيمها، إلا أنه تم تنويمها بحجة أنها تعاني بسبب الصفار.

وقال خميسي: ”دهم الطلق زوجتي لأقوم بإيصالها لمستشفى أحد رفيدة التابع لصحة عسير بتاريخ 1/ 10/ 1440هـ، وولدت في اليوم نفسه، وتم إخراجها وطفلتي دون تطعيم بحجة عدم وجود تطعيم في إجازة العيد وطلبوا مني المراجعة في وقت آخر وعدت لهم يوم الأربعاء 9/ 10/ 1440 لتطعيمها ليجرى لها تحليل، ويتبين أن لديها صفارًا بنسبة 16؛ مما استدعى تنويمها بناء على رأي الطبيب المعالج“، بحسب صحيفة ”سبق“ الإلكترونية.

وأضاف: ”قال الطبيب إن الحالة سيتم تنويمها إلى يوم الأحد، وجرى ذلك؛ لأتفاجأ باتصال الممرضة عند الساعة 12 من ظهر يوم الجمعة 11/ 10/ 1440 تطلب مني الحضور لاستلام ابنتي التي كانت في حالة بكاء مستمر“.

وقال: ”عند وصولنا للمنزل تفاجأنا بضماد على أحد أصابعها؛ ليتبين لنا أن إصبعها ”الإبهام الأيسر“ مبتور، لأعود للمستشفى وأقوم بإبلاغ المدير المناوب الذي فتح ملف التحقيق مع الممرضات؛ لتؤكد إحداهن أن المولودة كانت ترضع إصبعها مما أدى لقطعه لأتقدم بشكوى لوزارة الصحة برقم 1029532، وتم إفادتي بأنه سيتم التواصل معي خلال 24 ساعة، إلا أنه لم يتم ذلك، وما زالت ابنتي في حالة بكاء متواصل وتعاني نزفًا بين الفينة والأخرى، إلى جانب تورم يدها، وأكد أنه راجع المستشفى مساء أمس فطلب مني الحضور غدًا لعدم وجود طبيب مختص“.

ووجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، خالد بن عائض عسيري، بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق في القضية وبشكل عاجل جدًّا والتحفظ على الملف الطبي للحالة، وتأجيل سفر جميع من تعاملوا مع الحالة، والرفع له شخصيًّا بنتائج التحقيق وبشكل عاجل جدًّا، ليتم استكمال الإجراءات النظامية على ضوء النتائج.

وأكد عسيري أنه في حال ثبت وجود أي تقصير فإن صحة المنطقة لن تتساهل إطلاقًا في تطبيق الأنظمة بكل حزم.