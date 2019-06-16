في حالة عنف نادرة.. طعن ضابط شرطة في اليابان

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ”إن.إتش.كيه“ إن ضابط شرطة يابانيًا تعرض للطعن في صدره عدة مرات بسكين مطبخ، كما سُرق مسدسه أثناء قيامه بدورية صباح اليوم الأحد في مدينة سويتا بغرب اليابان في حالة نادرة لجريمة عنف باليابان.

وتعتقد الشرطة أن الهجوم ربما يكون متعمدًا وبدأت عملية بحث عن المهاجم مع استخدام الشرطة مكبرات الصوت في محطة للسكك الحديدية لتنبيه الناس بضرورة توخي الحذر.

وتأتي هذه الجريمة قبل أسبوعين من استضافة اليابان اجتماع قمة لزعماء مجموعة العشرين في مدينة أوساكا المجاورة، كما أنها تأتي أيضًا بعد حادث وقع الشهر الماضي، قتل خلاله رجل في منتصف العمر فتاة وراشدًا بسكين وأصاب 17 شخصًا آخرين قرب طوكيو.