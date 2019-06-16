والد الطالبة المصرية مريم يصف الحكم الصادر ضد قتلة ابنته بـ“الظالم“ (فيديو)‎

وصف حاتم مصطفى، والد الطالبة المصرية مريم مصطفى، التي راحت ضحية العنصرية في بريطانيا، العام الماضى، الحكم الصادر ضد قتلة ابنته، بـ“الظالم“، منوهًا أنه كان يتوقع حكمًا أقوى من ذلك“.

وأصدرت المحكمة البريطانية حكمها على المتهمين في واقعة قتل الطالبة المصرية ‘‘مريم’’، حيث حُكم على ماريا فريزر، البالغة من العمر 20 عاما، بالسجن لمدة ثمانية أشهر، كما حكم على بريتانيا هانتر، البالغة 18 عامًا، بتنفيذ الخدمة الاجتماعية، أما الثالثة فتم ترحيلها للأحداث لإصدار حكم بشأنها.

وأضاف ‘‘مصطفى’’، في مداخلة هاتفية الذي ببرنامج ”مساء dmc“ الذي تُقدمه الإعلامية المصرية إيمان الحصري، عبر فضائية ”dmc“، أن الشعب البريطاني تعاطف مع قضيته، إلا أن القضاء البريطاني كان غير عادل، على حد تعبيره.

وأشار والد الطالبة مريم، أن الحكم الذي صدر على الثلاث فتيات المتهمين في واقعة قتل ابنته يدعو للعنف لأنه غير رادع، مشددّا على أنه لن يتنازل عن حق ابنته وسيلجأ لمحكمة العدل الدولية.

وأوضح أن تقرير القضاء البريطاني، عن ابنته كان محل إعجاب من الجميع لأنه يشهد لها بحسن الخُلق، موضحًا أنه إذا استمرت الأحكام هذا الشكل ستزداد الحوادث بشكل كبير.