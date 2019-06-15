الحكم على سعوديين اتهما شاعرًا كويتيًا بسرقة قصيدة 

حكمت محكمة سعودية اليوم السبت، لصالح شاعر كويتي في دعوى رفعها ضد سعوديين اتهماه بسرقة قصيدة، وحاولا تجريده منها.

وبحسب صحيفة سبق المحلية ”أصدرت المحكمة الجزائية في منطقة الرياض حكمًا نهائيًا بحق السعوديين بالسجن والغرامة والاعتذار لصالح الشاعر“.

وقال المصدر إن ”الحكم تضمن حبس كل واحد من المتهمين 30 يومًا مع وقف التنفيذ وتغريم كل واحد منهما 5 آلاف ريال للحق العام، بالإضافة لتغريم الأول مبلغ 15 ألفًا والثاني مبلغ 10 آلاف ريال تعويضًا للمدعي بالحق الخاص“.

وأضاف أن المحكمة قامت كذلك بإلزام المتهمين ”بكتابة اعتذار ونشره على حساب كل منهما بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مع تثبيته لمدة سبعة أيام“.