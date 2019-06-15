مسيحيون كويتيون يرفعون دعوى قضائية ضد داعية شهير بتهمة إهانة ”الصليب“

كشف المحامي الكويتي هاني حسين، عن عزمه تقديم شكوى ضد الداعية الكويتي الشهير عثمان الخميس، بعد توكيله من قبل 3 مواطنين مسيحيين، بتهمة إهانة الصليب.

وقال المحامي إنه ”سيتقدم، يوم غدٍ الأحد، بالشكوى إلى مكتب النائب العام ضد الداعية الخميس، على خلفية مقطع الفيديو، وسط مطالبة لوزارة الداخلية بتكريس قانون الوحدة الوطنية، وفرض احترام الأديان والشعائر على الجميع“.

يجب على وزارة الداخلية ان تتحرك … وبسرعة pic.twitter.com/7PSyjXSH30 — المحامي هاني حسين???????? (@HanihussainL) June 14, 2019

وأضاف في مقطع فيديو أنه ”تلقى مقطعي فيدو للشيخ عثمان الخميس، أحدهما يدعو إلى إهانة الصليب، والآخر يتعرض إلى تربة الإمام الحسين، ويصف من يصلي عليها بأنه منحرف“، متسائلًا عن ”دور وزارة الداخلية تجاه هذه الدعوات من قبل الشيخ الشهير الذي سبق أن أدين بتهمة إثارة الفتنة الطائفية وتمت محاكمته على إثرها“.

وأوضح المحامي أن ”الوحدة الوطنية تعني احترام الآراء والشعائر الخاصة بمختلف الأديان والطوائف“، مستشهدًا بخطاب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي ألقاه في العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث دعا إلى الوحدة الوطنية.