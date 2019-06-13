القبض على 4 أشخاص سربوا امتحانات الثانوية بمصر (صور)

ضبطت أجهزة الأمن في مصر، 4 أشخاص، قاموا بتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة وأدوات غش للطلبة مقابل الأموال.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية، وجهت اتهامات للمضبوطين، بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر شبكة الإنترنت، وترويج بيع سماعات لتسهيل الغش في مدارس متفرقة بمحافظة الجيزة أثناء انعقاد لجان الامتحانات.
وعثرت الأجهزة الأمنية، بحوزة المتهمين، على هواتف محمولة تحتوي على صور لأسئلة ونماذج إجابات لامتحانات الثانوية العامة، وسماعات وساعات ذكية، وغيرها.
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة في مصر، في الـ 8 من يونيو/حزيران الجاري.