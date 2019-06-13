أردني يهدد بالانتحار للمطالبة بوظيفة ”مؤذن“ (صور)

هدد مواطن أردني، اليوم الخميس، بالانتحار بإلقاء نفسه من أعلى موقع في مبنى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بالعاصمة عمّان.

ونقل موقع ”عمون“ عن مصدر أمني تأكيده، أن الجهات الرسمية، التي حضرت إلى المكان نجحت بإقناع المواطن بالعدول عن فكرته بالانتحار من أعلى مبنى وزارة الأوقاف.

وأشار المصدر إلى أن المواطن تقدم لوظيفة مؤذن، وكان يهدد بالانتحار للحصول على الوظيفة، لكنه (المصدر) لم يوضح طبيعة الاتفاق الذي تم مع المواطن وأثناه عن فكرة الانتحار.

ولقيت الحادثة استغرابًا واستهجانًا في الشارع الأردني، حيث أشار ناشطون إلى أن الأولى بمن يتقدم لوظيفة مؤذن العلم بأن الانتحار من المحرمات الشرعية، وليس التهديد بالانتحار من أعلى مبنى وزارة الأوقاف.

ويعاني كثير من الشباب الأردنيين من البطالة وقلة فرص العمل، فيما تسعى الحكومات إلى تأمين فرص تشغيلية تقلل من نسبة البطالة المرتفعة، خاصة بين فئة الشباب.