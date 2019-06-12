نائب أردني يتهجّم على مسؤول بسبب قرار إداري بحق شقيقه

تعرض أمين عام وزارة العمل في الأردن لوابل من الشتائم وصلت حد الهجوم الجسدي، من قبل أحد أعضاء مجلس النواب، وذلك على خلفية قرار صدر من الوزارة مس بشكل مباشر شقيق النائب.

ووفق موقع ”هلا أخبار“ المحلي، فإن أحد أعضاء مجلس النواب تهجّم على أمين عام وزارة العمل في مكتبه يوم الأربعاء، حيث نشب الخلاف بعد أن اعترض النائب على نقل شقيقه إلى مديرية أخرى.

وذكر الموقع أن عددًا من الموظفين الذين كانوا متواجدين، حالوا دون وصول النائب إلى المسؤول ووقوع مشاجرة بالأيدي بينهما، لكن النائب أصر عن توجيه ”الشتائم“ للمسؤول بسبب التنقلات الأخيرة التي أجراها وزير العمل نضال البطاينة ورفضها النائب.

وعقب ذلك، سارع الأمين العام إلى إبلاغ الوزير المتواجد لحضور مؤتمر رسمي في جنيف، فتعهد الوزير ”باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حقوق الأمين العام الذي كان على رأس عمله وقت وقوع الحادثة“.

وبحسب الموقع، فإن الوزير أكد بأن وزارته ستتوجه إلى القضاء ورفع دعوى أمام المدعي العام، حيث إن ”دولة القانون والمؤسسات“ لا تقبل مثل تلك التصرفات، فيما أبدى الوزير انزعاجه الشديد من تصرف النائب طالبًا منه الاعتذار عن تصرفه.‎‎