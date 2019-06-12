محكمة أردنية تعاقب متهمًا هتك عرض ابن شقيقه

صادقت أعلى محكمة أردنية على قرار بالسجن 12 عامًا لمتهم أقدم على هتك عرض ابن شقيقه البالغ من العمر 12 عامًا، وفق ما أوردته اليوم الأربعاء صحيفة السوسنة الإلكترونية.

وفي التفاصيل، صادقت محكمة التمييز على قرار لمحكمة الجنایات الكبرى بالحكم على متھم بالسجن لمدة 12 عامًا، ھتك عرض ابن شقیقه بعد أن استدرجه إلى إحدى المزارع بحجة أنه یرید أن یقطف له ثمارًا من الشجر.

وجاء في ملف القضیة أن المتھم ھدد الضحیة بالسكین، إلى أن اعتدى علیه جنسیًا وطلب منه ألا یخبر أحدًا بالواقعة، إلا أن الطفل عاد لمنزله وأخبر والدیه.

وبعد تسجيل دعوى رسمية بحق الجاني، وإجراءات المحاكمة، قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع الجاني بالأشغال المؤقتة مدة سبع سنوات، ولتكراره الجریمة كونه سبق أن حكم بجریمة سابقة، قررت المحكمة إضافة سنتین لتصبح عقوبته الأشغال المؤقتة تسع سنوات، وعملًا بالمادة 300 من القانون قررت إضافة ثلث العقوبة أیضًا لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة مدة 12 عامًا.

وطعن وكيل الجاني بالحكم أمام محكمة التمییز التي أیدت بدورها الحكم، وقالت إنه جاء مستوفیًا شروطه القانونیة كافة.