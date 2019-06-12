بحيلة ماكرة.. لص يسطو على منزل ويسرق آلاف الدولارات (فيديو)

أقدم لص على حيلة ماكرة من أجل سرقة منزل، وقاطنوه فيه دون أن يتم اكتشاف أمره، حيث عمد إلى افتعال حريق للتسلل إلى منزل أسرة إسبانية وسرقته.

واستدرج اللص بحريقه صاحب المنزل داريل (56 عامًا)، وزوجته مونيكا لانجفورد، اللذين كانا يحتفلان بعيد ابنتهما مونيكا مع بعض الأصدقاء قبل اكتشاف الحريق.

وهرع سكان المنزل للخارج بعد أن رصدوا حريقًا قد نشب في شجرة أمام المنزل في الساعة 1:17 صباحًا يوم الأحد الماضي، حسبما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وبينما كان داريل يحاول إطفاء النيران بخرطوم ماء، وتتصل مونيكا بخدمة الإطفاء، رصدت كاميرات المراقبة مفتعل الحريق، وهو يتسلل إلى المنزل أمام أعين الجميع.

ومن ثم حضرت الشرطة وساعدت ملاك المنزل الغافلين على إخماد الحريق، بينما كان اللص يجمع مسروقات تساوي أكثر من ألفين جنيه إسترليني في غضون 30 ثانية، بما في ذلك هاتف محمول، ومفاتيح سيارة ذكية، وحقيبة يد تحتوي على 800 يورو.

ومن جانبه، قال داريل بعد مراجعة ما حدث في فيديو المراقبة: ”هذا الرجل جريء للغاية، فلا أعرف ما الذي كان سيحدث لو التقينا به، كانت لتكون هذه مواجهة عنيفة“.

وأضاف: ”لم ندرك أننا تعرضنا للسرقة حتى الساعة 10 صباحًا في اليوم التالي، عندما ذهبت زوجتي لإحضار حقيبتها، ثم أدركنا أن هاتفي قد اختفى وفحصنا الكاميرات“.

وقال داريل إن الشرطة تعتقد أن اللص كان مسؤولاً أيضًا عن السطو على امرأة في بلدة قريبة أثناء نومها قبل أيام.