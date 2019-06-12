الإفراج عن وزير أردني سابق متهم بقضية ”السجائر“

أصدرت محكمة امن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء، قرارًا باخلاء سبيل الوزير السابق منير عويس احد المتهمين بقضية الدخان، هذا وقد صدر قرار الإفراج عن عويس بكفالة عدلية كان قد قدمها المحامي الذي ترافع عنه، وذلك نتيجة ظروفه الصحية الصعبة التي يعاني منها.

ووافقت المحكمة على إخلاء سبيل عويس، بكفالة مالية قدرها 100 ألف دينار (140 ألف دولار)، مع إبقاء شارة الحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وكانت النیابة العامة قد أسندت للوزیر الأسبق منیر عویس جنحة إساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفھا جریمة اقتصادیة.

وأثارت قضية ”مصنع السجائر“ جدلًا واسعًا في الأردن جرى على إثرها توقيف 54 متهمًا (أفراد وشركات)، أبرزهم المتورط الرئيس عوني مطيع، الذي سلمته السلطات التركية للأردن، بعد القبض عليه في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما تضمنت اللائحة الوزير الأسبق منير عويس، ومدير عام الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح الحمود.

وجرى تحويل القضية لمحكمة أمن الدولة، ومازالت جلسات النظر فيها مستمرة.