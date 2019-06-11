تفاصيل اغتصاب عسكريين لكويتية  

توعدت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، بتطبيق القانون والحساب العسير على عسكريين أقدما على اغتصاب مواطنة في منطقة الفردوس بمحافظة الفروانية.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن ”عسكريًا في وزارة الدفاع ساوم مواطنة مطلوبة على إطلاق سراحها على أن تذهب معه ورفيقه (منتسب الدفاع) إلى شقتهما، وعندما حاولت الفرار منهما، لحقها عسكري الدفاع واعتدى عليها في ساحة ترابية في منطقة الفردوس“.

وأضافت الصحيفة أن ”المجني عليها، وبعد إفاقتها من الصدمة التي تعرضت لها، تقدمت إلى أحد المخافر، وأبلغت بأنها خلال سيرها بمركبتها استوقفتها دورية، وبالاستعلام عنها تبيّن أنها مطلوبة لإدارة التنفيذ المدني على ذمة قضية مالية، وتمت إحالتها إلى التنفيذ، حيث تسلمها شرطي كان برفقته شخص آخر، وأثناء تواجدها ساومها الشرطي وصديقه على إخلاء سبيلها، مقابل أن تذهب معه إلى شقته، فتظاهرت بالموافقة، وأثناء نقلها من مبنى إلى مبنى آخر سلمها الأمني بطاقتها المدنية، وقال لها: (أنت الآن طليقة، فلنذهب إلى الشقة)، إلا أنها طلبت منه التوجه إلى دورة المياه فسمح لها، على أن ينتظرها مع رفيقه، لكنها غافلتهما، وتمكنت من الهرب والخروج إلى الطريق العام، حيث أوقفت سيارة تاكسي“.

وتابعت ”اكتشف رفيق الشرطي هروب المطلوبة، فقام بملاحقتها بسيارته الرباعية الدفع، حتى أجبر سائق التاكسي على التوقف وسحبها عنوة وذهب بها إلى ساحة ترابية في منطقة الفردوس، وأقدم على افتراسها، ثم أنزلها مقابل جمعية الفردوس، واستوقف سيارة تاكسي أخرى غير التي أنزلها منها، وأجبرها على ركوبها“.

”وبسؤال الأمنيين للمعتدى عليها عن هوية الجاني، أفادت بأنه هو من كان موجودًا مع الشرطي الأول في إدارة التنفيذ المدني، وتمت إحالتها إلى المستشفى لاستخراج تقرير طبي بما حلّ بها، ليثبت أنها تعرضت لهتك عرض وأصيبت بكدمات وخدوش متفرقة“، وفقًا للصحيفة.

من جانبه، قال مصدر أمني إنه ”سُجلت قضية بالواقعة، وتم رفع تقرير أولي عنها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام، فأمرا بالإسراع في ضبط الجانيين وإحالتهما إلى النيابة العامة“، مشيرًا إلى أن ”تحريات رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن القضية أسفرت عن ضبط المتهمين، وتبين أن مرافق شرطي التنفيذ يعمل عسكريًا في وزارة الدفاع، وألقي القبض عليهما، وبالتحقيق معهما اعترفا بفعلتهما، كما توصل رجال المباحث إلى التاكسي الأخير الذي أقل الضحية من الفردوس، وباستجواب سائقه ذكر أنه أُجبر من شخص (عسكري الدفاع) على التوقف“.

وتابع المصدر أن ”عناصر المباحث عثروا على السيارة الرباعية الدفع التي كانت مسرحًا للملاحقة وهتك العرض، وأحيلت إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع البصمات من عليها مع احتجاز المتهمين على ذمة القضية المسجلة بحقهما، حتى يأخذ القانون مجراه“.