مطاردة شرطي لمدمن في الإمارات تنتهي بسقوطهما في حفرة

تنظر محكمة استئناف أبوظبي في دولة الإمارات قضية شاب عربي الجنسية، متهم بتعاطي مادة مخدرة، ومحاولة الفرار من أحد رجال الشرطة حين استوقفه.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن المتهم أنكر أمام المحكمة الاتهامات الموجهة إليه، فيما أكد الأب أن ابنه المتهم يعاني من صدمة نفسية نتيجة حادث سابق.

وأوضح أن نجله تعرض قبل سنة إلى حادث كبير نتج عنه إصابته بنحو 16 طعنة في أماكن متفرقة من جسده، ودخوله في غيبوبة استمرت شهرًا، وأن إصابته بالطعنات تسببت بإحداث صدمة نفسية له، إضافة إلى ضعف الأعصاب بأماكن متفرقة من جسده منها أعصاب قدمه التي تؤثر على حركته حاليًا.

وقال الأب إن نجله يعاني من اكتئاب وإنه تعاطى أدوية مخدرة بموجب وصفة طبية من مستشفى حكومي في الدولة، وهو نفس المستشفى الذي تلقى فيه العلاج بعد إصابته في حادث الطعن العام الماضي.

وتابع أن سبب الاتهام هو عدم إطاعته أوامر أحد رجال الشرطة حين استوقفه، حيث استمر نجله (المتهم) في السير إلى أن وقع داخل حفرة في الأرض؛ ما تسبب في وقوع الشرطي أيضًا في نفس الحفرة خلال مطاردته.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم شهرًا وتغريمه 10 آلاف درهم مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، فيما قررت محكمة الاستئناف تأجيل الحكم في القضية إلى 25 من يونيو/حزيران الجاري.