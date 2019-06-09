في عقوبة نادرة.. حلق ذقن أردني ارتكب هذه الجريمة

أمر متصرف في العاصمة الأردنية عمّان، بتوقيف شخص ابتز معلمة بنشر صور فاضحة لها، كما أمر أن يتم حلق ذقنه.

وقرر المتصرف استدعاء حلاق إلى مقر الإدارة التنفيذية، وأمر بحلق لحية الجاني ”الذي تخفّى بشخصية رجل دين، حتى لا يستخدم الدين كواجهة لانحرافاته، ثم أمر بترحيله للسجن“، بحسب وكالة مدار الساعة الإخبارية الأردنية.

وأشارت الوكالة إلى أن ”المعلمة كانت قد تقدمت ببلاغ إلى إدارة لواء عمان، عن تعرضها لابتزازات من سائق باص المدرسة، كانت على علاقة معه، حيث عندما أنهت هذه العلاقة، تفاجأت بتهديده بنشر صور ومقاطع فيديو لها وهي في أوضاع مخلة، حتى لا تتركه“.

وأضافت أنه ”عند القبض على السائق عُثر في هاتفه الجوال على المقاطع الفاضحة للمعلمة، وتم إزالتها وتحويله للتحقيق“.