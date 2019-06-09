التربية الكويتية ترد على اتهام معلمين بتعاطي مواد مخدرة داخل المدارس

نفى وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي ما تداوله النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود معلمين ومعلمات وإداريين في مدارس الوزارة يتعاطون مواد مخدرة داخل المدارس.

وقال الوزير العازمي في ردٍ على سؤال للنائب محمد الدلال إن ”هناك تعاون ما بين إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية بقطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية وبين إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وهناك خط ساخن مباشر ما بين الطرفين بجانب لجنة مشتركة لتنظيم العمل التوعوي في المدارس“، وفقاً لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وأكد العازمي ”وجود متابعة دائمة لمراقبة السلوك العام من قبل المدارس بشكل عام ومكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بشكل خاص“.

وتسعى السلطات الكويتية لمكافحة تعاطي المخدرات أو المتاجرة بها من خلال الحملات التوعوية، فضلاً عن محاكمة المتورطون فيها طبقاً للقانون وتشديد الإجراءات على النقاط الحدودية لمنع إدخالها إلى البلاد.