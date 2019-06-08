المخدرات تقود شابًا مصريًا لذبح والده بطريقة بشعة

في واقعة مأساوية، أقدم شاب مصري على ذبح والده الخمسيني أثناء النوم مستخدمًا ”سكين“، وتركه غارقًا في الدماء، بعد أن رفض المجني عليه منح الجاني أموالاً لشراء المخدرات.

وفي التفاصيل، فإن الجريمة البشعة وقعت في محافظة بني سويف، حين استيقظت زوجة المجني عليه، ووالدة المتهم لتتفاجأ بالدماء تغرق فراش الزوجية، لتجد زوجها مذبوحاً بجرح قطعي كبير في الرقبة، واتهمت نجلها (25 عامًا) بقتل والده؛ بسبب خلافات بينهما.

في غضون ذلك، حضر فريق من رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، وتبين أن الابن المتهم قدم من القاهرة لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وطلب من والده أموالًا لشراء عقاقير مخدرة، إلا أن والده رفض، وعايره بتناوله للمخدرات وأنه أصبح أسيرًا لها.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، الذي اعترف بتفاصيل الجريمة، مشيرًا إلى أن خلافًا نشب بينه وبين والده؛ بسبب الأموال التي يحتاجها لشراء المخدرات، وحينما رفض طلبه، قام بانتظاره حتى دخل في نومه، ونفذ جريمته بعد صلاة الفجر مباشرة.

وبين المتهم بأنه استعان بسكين المطبخ للدخول إلى غرفة والده (عامل 50 عامًا) وذبحه مباشرة أثناء النوم دون مقاومة، ليحدث به جرحًا قطعيًا في الرقبة قرابة 7سم، بحسب التقرير الأولي لمعاينة الجثة.

وأحالت النيابة العامة جثة المجني عليه للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي بشأنها قبل التصريح بالدفن، فيما قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.