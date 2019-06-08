بالإعدام والسجن المشدد.. القضاء المصري يصدر أحكامه النهائية في ”خلية أوسيم“‎

أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، أحكامًا نهائية بالإعدام والمؤبد والسجن المشدد، ضد أعضاء في جماعة الإخوان، ”المحظورة“، وفقًا لتصنيف الحكومة المصرية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“خلية أوسيم“.

وأيدت محكمة النقض ”أعلى محكمة مصرية للفصل في الطعون“ عقوبة الإعدام بحق المتهم بكر أبوجبل، كما قضت المحكمة بتخفف عقوبة الإعدام لمتهم آخر واستبدلتها بمعاقبته بالسجن 15 عامًا.

وتضمن الحكم تخفيف العقوبة لمتهمين من السجن 15 عامًا إلى 10 سنوات، فيما قضت المحكمة بتأيد عقوبة السجن 15 سنة على 12 آخرين.

وكانت محكمة الجنايات في القاهرة قد أصدرت حكمها في القضية خلية بإعدام 4 متهمين بينهم 2حكم عليهما غيابيًا، وعاقبت 12 متهمًا ”غيابيًا“ بالسجن المؤبد، وعاقبت 14 متهمًا حضوري بالسجن 15 عامًا.

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم محاولة اغتيال قاض والانضمام وإدارة خلية إرهابية، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر وتكدير الأمن والسلم العام، وزرع عبوة هيكلية أمام مجلس مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، المجاورة للعاصمة القاهرة، بقصد إرهاب المواطنين وبث الرعب في نفوس الناس.

كما تضمنت التهم زرع عبوة هيكلية أمام مبنى شركة الكهرباء بمنطقة أوسيم، واستهداف منزل المستشار فتحي البيومي، عضو يمين محكمة الجنايات صاحبة حكم براءة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، وتخريب محول كهرباء بالمنطقة، وإطلاق النار على مركز شرطة أوسيم، والاعتداء على الأهالي المعارضين لجماعة الإخوان، ومحاولة اغتيال أمين شرطة، واستهداف مركز الشباب، وتخريب مقهى مملوك لأحد الأهالي.